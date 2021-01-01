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ЧП на курорте в Карпатах: 74 туриста оказались в ловушке на канатной дороге (фото)

Славское, Пятница 01 января 2021 17:34
ЧП на курорте в Карпатах: 74 туриста оказались в ловушке на канатной дороге (фото)
В Славском сломался подъемник с туристами (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Карпатах в курортном поселке Славское туристы застряли на кресельном подъемнике на канатной дороге из-за поломки трансформаторной подстанции.

Инцидент произошел днем в пятницу, 1 января. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Всего над землей на подъемнике повисли 74 человека, в том числе 13 детей и 3 беременные женщины. Температура воздуха в то время составляла +1 градус.

Сообщение о ЧП в Славском под Львовом поступило спасателям в 13:35.

Работники этого популярного туристического объекта пытались подключить электрогенератор, чтобы канатная дорога вновь заработала и отдыхающие смогли безопасно добраться до станций посадки.

Бойцы горно-спасательных подразделений ГСЧС в 14:20 начали снимать оказавшихся в ловушке людей с кресельного подъемника. Работы завершились успешно: все туристы "вернулись на землю", и, к счастью, никто не пострадал.

Сообщается, что на месте инцидента работали 27 спасателей (16 от ГСЧС и дополнительно 11 человек личного состава 2-го специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча), также привлекалось 4 единицы техники.

ЧП на курорте в Карпатах: 74 туриста оказались в ловушке на канатной дороге (фото)ЧП на курорте в Карпатах: 74 туриста оказались в ловушке на канатной дороге (фото)

В Славском 74 туриста застряли на подъемнике (фото: dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в конце осени 2020-го в Карпатах заблудились туристы из-за тумана - они сбились с маршрута в районе озера Несамовитое и не могли самостоятельно продолжить движение.

Напомним также, что летом из-за наводнения в Карпатах застряли более 20 туристов, их спасали всю ночь.

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Новости Украины Жизнь КарпатыГСЧСспасателитуристыинцидент

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