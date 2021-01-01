НП на курорті в Карпатах: 74 туриста опинилися в пастці на канатній дорозі (фото)

У Славському зламався підйомник з туристами (фото: dsns.gov.ua)

У Карпатах в курортному селищі Славське туристи застрягли на крісельному підйомнику на канатній дорозі через поломку трансформаторної підстанції.

Інцидент стався вдень у п'ятницю, 1 січня. Про це передали в прес-службі ДСНС України.

Загалом над землею на підйомнику повисли 74 людини, у тому числі 13 дітей та 3 вагітні жінки. Температура повітря в той час становила +1 градус.

Повідомлення про НП у Славському під Львовом надійшло рятувальникам о 13:35.

Працівники цього популярного туристичного об'єкта намагалися увімкнути електрогенератор, щоб канатна дорога знову запрацювала і відпочиваючі змогли безпечно дістатися до станцій посадки.

Бійці гірничо-рятувальних підрозділів ДСНС о 14:20 почали знімати людей, які опинилися в пастці, з крісельного підйомника. Роботи завершилися успішно: всі туристи "повернулися на землю", і, на щастя, ніхто не постраждав.

Повідомляється, що на місці інциденту працювали 27 рятувальників (16 від ДСНС і додатково 11 чоловік особового складу 2-го спеціального центру швидкого реагування з Дрогобича), також залучалось 4 одиниці техніки.

У Славському 74 туристів застрягли на підйомнику (фото: dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що наприкінці осені 2020-го у Карпатах заблукали туристи через туман - вони збилися з маршруту в районі озера Несамовите й не могли самостійно продовжити рух.

Нагадаємо також, що влітку через повені в Карпатах застрягли понад 20 туристів, їх рятували всю ніч.