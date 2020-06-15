Из-за наводнения в Карпатах застряли более 20 туристов, их спасали всю ночь

Фото: спасательная операция в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Туристы застряли из-за резкого повышения уровня в реке Манявка

В Карпатах из-за резкого повышения уровня воды в реке застряли 22 туриста. Спасательная операция длилась всю ночь и завершилась сегодня утром.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что туристы застряли из-за внезапного повышения уровня воды в реке Манявка, когда возвращались с Манявского водопада. Вчера вечером для оказания помощи выехали спасатели местного поисково-спасательного отделения.

В 00:20 ночи спасатели на снегоболотоходе "Богун" прибыли к ближайшему притоку реки в одном километре от места, где застряла группа туристов из 10 человек. Еще одна группа из 12 человек на квадроциклах находилась неподалеку.

Иза-за высокого уровня воды было невозможно применить снегоболотоход, поэтому туристов переправляли через реку с помощью спасательных веревок. В 06:12 с помощью грузовика повышенной проходимости была переправлена первая группа - 10 человек, в том числе 3 детей. Все они в удовлетворительном состоянии.

15 июня в 09:50 туристическую группу из 12 человек (в том числе 3 детей) удалось перевести через реку в селе Манява Богородчанского района. Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются.

Фото: спасательная операция в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова от прямого попадания молнии, трагедия произошла на горе Грофа.

На прошлой неделе из-за сильных ливней село на Прикарпатье ушло под воду.

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Автор: РБК-Украина