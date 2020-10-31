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В Карпатах нашли заблудившихся из-за тумана туристов

Ивано-Франковская область, Суббота 31 октября 2020 20:04
В Карпатах нашли заблудившихся из-за тумана туристов
Фото: спасатели и заблудшие туристы (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах сегодня из-за снега и тумана заблудились двое туристов, 1997 и 1999 годов рождения. Туристы сбились с маршрута в районе озера Несамовитое и не могли самостоятельно продолжить движение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Для поиска туристов отправили четырех спасателей из поста "Заросляк". Почти в пол пятого истощенных туристов встретили у озера Несамовитое.

"Дали им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов к НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, сегодня метеорологи прогнозировали выпадение в Карпатах до 10 сантиметров снега. На высокогорье ожидали похолодание до 0 градусов.

Как писало РБК-Украина, 19 октября в Карпатах выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат выпало около 5-7 сантиметров.

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