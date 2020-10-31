В Карпатах нашли заблудившихся из-за тумана туристов

В Карпатах сегодня из-за снега и тумана заблудились двое туристов, 1997 и 1999 годов рождения. Туристы сбились с маршрута в районе озера Несамовитое и не могли самостоятельно продолжить движение.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Для поиска туристов отправили четырех спасателей из поста "Заросляк". Почти в пол пятого истощенных туристов встретили у озера Несамовитое.
"Дали им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов к НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, сегодня метеорологи прогнозировали выпадение в Карпатах до 10 сантиметров снега. На высокогорье ожидали похолодание до 0 градусов.
Как писало РБК-Украина, 19 октября в Карпатах выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат выпало около 5-7 сантиметров.