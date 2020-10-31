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ЧП в Киеве: возле метро рухнул строительный кран посреди улицы (видео)

Автор: Владимир Костырин

Кран раздавил припаркованное авто

В Киеве строительный кран упал прямо посреди улицы и повредил легковой автомобиль. Происшествие только чудом обошлось без жертв - в этот момент прохожих рядом не оказалось.

Инцидент произошел в субботу утром 31 октября, на улице Мишуги 3-В около станции метро "Позняки" в Дарницком районе. Об этом передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Также в сети показали видео с места ЧП.

На строительном объекте, где возводят новый высотный жилой дом, автокран перевернулся и рухнул на землю. Его "лапа" упала на крышу стоящего на дороге Mitsubishi и разбила машину.

Конструкция перегородила пешеходную и почти всю проезжую часть улицы. В результате происшествия движение транспорта заблокировано.

"Техника безопасности на стройке? Нет, не слышали", - говорится в подписи к кадрам.

Видео: В Киеве на Позняках строительный кран упал на авто

ЧП на стройке случилось недалеко от жилых домов, возле торгового центра "Пирамида" недалеко от подземки.

В сети обратили внимание, что строители сняли в этом месте забор, еще не закончив стройку.

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В Киеве строительный кран рухнул на авто на Позняках (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в сентябре в Харькове перевернулся кран, и в результате инцидента был пострадавший.

Напомним, что перед этим во Львове строительный кран упал на супермаркет.

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