НП у Києві: біля метро впав будівельний кран посеред вулиці (відео)

У Києві будівельний кран впав прямо посеред вулиці та пошкодив легковий автомобіль. Надзвичайна подія лише дивом обійшлася без жертв - в цей момент перехожих поруч не виявилося.

Інцидент стався в суботу вранці 31 жовтня, на вулиці Мишуги 3-В біля станції метро "Позняки" у Дарницькому районі. Про це передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Також в мережі показали відео з місця НП.

На будівельному об'єкті, де зводять новий висотний житловий будинок, автокран перекинувся і впав на землю. Його "лапа" впала на дах Mitsubishi, що стояло на дорозі, та розбила машину.

Конструкція перегородила пішохідну і майже всю проїжджу частину вулиці. В результаті події рух транспорту було заблоковано.

"Техніка безпеки на будівництві? Ні, не чули", - йдеться у підписі до кадрів.

Відео: У Києві на Позняках будівельний кран впав на авто

НП на будівництві сталася неподалік від житлових будинків, біля торговельного центру "Піраміда" недалеко від підземки.

У мережі звернули увагу, що будівельники зняли в цьому місці паркан, ще не закінчивши будівництво.

У Києві будівельний кран впав на авто на Позняках (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у вересні у Харкові перекинувся кран, і в результаті інциденту був потерпілий.

Нагадаємо, що перед цим у Львові будівельний кран впав на супермаркет.