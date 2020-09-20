В Харькове перевернулся кран, есть пострадавший

Фото: перевернутый кран (kh.dsns.gov.ua)

В Харькове на улице Велико-Бурлуцкой утром 20 сентября перевернулся кран. В этот момент в кабине находился мужчина, его зажало между конструкциями.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на территории предприятия "Укрвентсистема" в Индустриальном районе города. Крановику после деблокировки потребовалась медицинская помощь.

"Пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - уточнили в спасательной службе.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в американском штате Техас столкнулись два строительных крана и частично обвалились, в результате чего пострадали более 20 человек.

Также РБК-Украина писало о падении 70-тонного строительного крана в Индии, жертвами чего стали более 10 человек.

Еще один строительный кран упал на жилые дома в Лондоне, как следствие, один человек погиб, а еще трое пострадали.