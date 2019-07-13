НП в аеропорту "Київ": рейси скасовують

Фото: facebook.com-airportkiev

Подія призвела до значних проблем в роботі аеропорту

12 липня близько 23:40 в міжнародному аеропорту "Київ" сталася НП при спробі літака компанії Belavia приземлитися. Внаслідок цього виникли проблеми в роботі аеропорту. Про це повідомляє palasatka у соцмережі Instagram.

"Мінськ-Київ. Літак Belavia в Жулянах вилетів зі злітно-пасадочної смуги в полі. Пілот встиг загальмувати, щоб не в'їхати в огорожі. Але ліхтарі на полі, все-таки, трохи пом'яли", - написала очевидиця інциденту.

Фото: instagram.com/palasatka

Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту, дев'ять рейсів на виліт були скасовані, ще п'ять вильотів затримуються. Подібна ситуація і з прибуваючими рейсами, де були скасовані дев'ять рейсів.

Фото: instagram.com/palasatka

На даний момент затримуються відразу десять прильотів, крім того, затримки поширюються і на вечірні рейси. Також уточнюється, що постраждалих не виявлено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Wizz Air перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, що 10 липня у лондонському аеропорту Гатвік призупинили польоти. Інцидент пов'язаний з проблемами системи контролю повітряного трафіку.