Чотирилапий нацгвардієць отримав медаль: що відомо

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як чотирилапий нацгвардієць на прізвисько Аморек отримав заслуговану медаль та як проходять його службові будні разом з побратимом.

Чотирилапий нацгвардієць отримав медаль

"Аморек - німецька вівчарка. Це ім’я дуже підходить цьому псові. Він справді дуже добрий та грайливий собака. У нас в бригаді служить його рідний брат Антей, там характер значно відрізняється від нашого. Нам 7 років - це зрілий вік для службового пса, але ми у прекрасній формі та любимо гратися та бешкетувати у вільний від служби час", - розповідає побратим Аморека кінолог Назар.

Днями пес отримав особливу відзнаку за свою працю - медаль "За віддану службу" третього ступеня.

Чотирилапий нацгвардієць отримав медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Аморек служить разом зі своїм кінологом, з яким у нього збігається прізвисько, три роки. На рахунку цієї цікавої кінологічної пари багато гучних та вибухонебезпечних знахідок в автівках, що зупиняють для перевірки нацгвардійці на блокпостах.

Рекорд команди двох Амореків - понад 800 набоїв та одноразовий протитанковий гранатомет, що були виявлені лише за одну зміну.

За словами Назара, Аморек дуже кмітливий та чутливий собака, пошук зброї та вибухівки для нього - улюблена гра. Пес любить це навіть більше за затримання, у яке теж постійно грають на тренуваннях.

Чотирилапий нацгвардієць отримав медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Теплі стосунки побратимів

24 години на добу вони проводять на службі або відпочивають від неї. Амореки не просто напарники, а ще й справжні друзі.

Службовий собака зазвичай виконує свої обов’язки протягом 8 - 9 років, можна сказати, що 7 років Аморека - це вже передпенсійний вік. Але його бойовий напарник не збирається розлучатись зі своїм пухнастим другом, каже, що після завершення його військової кар’єри обов’язково забере Аморека на заслужений відпочинок до своєї домівки, в ролі домашнього улюбленця.

Кінолог, позивний якого збігається з ім’ям собаки, служить у 5-й Слобожанській бригаді НГУ вже третій рік. Він прийшов як солдат строкової служби, та згодом підписав контракт. Зараз Назар має звання молодшого сержанта.

Амореку до вподоби увага старшого побратима, але він хоче пограти у щось більш активне, тому пританцьовує та скавчить, наче запрошуючи побігати, проте на відмінно виконує свою роботу.

Чотирилапий нацгвардієць отримав медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)