Четырехлапый нацгвардеец получил медаль: что известно

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как четырехлапый нацгвардеец по прозвищу Аморек получил заслуженную медаль и как проходят его служебные будни вместе с побратимом.

Четырехлапый нацгвардеец получил медаль

"Аморек - немецкая овчарка. Имя очень подходит этой собаке. Он действительно очень добрая и игривая собака. У нас в бригаде служит его родной брат Антей, там характер значительно отличается от нашего. Нам 7 лет - это зрелый возраст для служебного пса, но мы в прекрасной форме и любим играть и безобразничать в свободное от службы время", - рассказывает побратим Аморека кинолог Назар.

На днях собака получила особое отличие за свой труд - медаль "За верную службу" третьей степени.

Четвероногий нацгвардиец получил медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Аморек служит вместе со своим кинологом, с которым у него совпадает прозвище, три года. На счету этой интересной кинологической пары много громких и взрывоопасных находок в автомобилях, которые останавливают для проверки нацгвардейцы на блокпостах.

Рекорд команды двух Амореков - более 800 патронов и одноразовый противотанковый гранатомет, обнаруженный только за одну смену.

По словам Назара, Аморек очень сообразительная и чувствительная собака, поиск оружия и взрывчатки для него - любимая игра. Пес любит это даже больше задержания, в которые тоже постоянно играют на тренировках.

Четвероногий нацгвардиец получил медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Теплые отношения собратьев

24 часа в день они проводят на службе или отдыхают от нее. Амореки не просто напарники, а еще и настоящие друзья.

Служебная собака обычно исполняет свои обязанности в течение 8 - 9 лет, можно сказать, что 7 лет Аморека - это уже предпенсионный возраст. Но его боевой напарник не собирается расставаться со своим пушистым другом, говорит, что после завершения его военной карьеры обязательно заберет Аморека на заслуженный отдых в свой дом, в качестве домашнего любимца.

Кинолог, позывной которого совпадает с именем собаки, служит в 5-й Слобожанской бригаде НГУ уже третий год. Он пришел как солдат срочной службы и впоследствии подписал контракт. Сейчас у Назара звание младшего сержанта.

Амореку нравится внимание старшего собратья, но он хочет поиграть во что-то более активное, поэтому приплясывает и сковывает, словно приглашая побегать, однако на отлично выполняет свою работу.

Четвероногий нацгвардиец получил медаль (фото: facebook.com/NGUmainpage)