Чотири продукти, які калічать підшлункову: ви всі їх чудово знаєте

Чому виникають проблеми з підшлунковою?

Основною причиною є гострий або хронічний панкреатит. Це захворювання стає все більш поширеним і займає третє місце серед патологій органів черевної порожнини, які потребують хірургічного втручання.

ТОП продуктів, які руйнують підшлункову залозу:

Алкоголь

Алкоголь стимулює надмірне вироблення ферментів підшлункової. При частому вживанні алкоголь створює високий внутрішньоклітинний тиск, через що ферменти починають руйнувати сам орган. Це викликає запалення, біль у лівому підребер’ї, діарею та інші проблеми.

Смажена їжа та продукти глікації

Це перепалений цукор, бекон, шашлик чи карамелізовані продукти. Вони пошкоджують білкові молекули організму та провокують запалення.

Цукор

Надмірне споживання цукру змушує підшлункову працювати на межі, стимулюючи надмірне вироблення інсуліну. Це веде до ожиріння, діабету, проблем із судинами, жирової хвороби печінки та інших ускладнень.

Рафіновані вуглеводи

Випічка, солодощі, білий хліб і макарони містять цукор, канцерогени та консерванти. Вони викликають різкі стрибки рівня цукру в крові, що призводить до гіперінсулінемії, інсулінорезистентності та діабету другого типу.

Чому це важливо?

Підшлункова залоза також відповідає за вироблення інсуліну – гормону, який допомагає регулювати рівень глюкози в крові. Якщо вона перевантажена, це може призвести до запальних процесів, набору зайвої ваги, утворення вісцерального жиру та ризику розвитку серйозних захворювань, таких як гіпертонія, серцево-судинні хвороби, діабет і навіть полікістоз яєчників.

Як зберегти здоров’я підшлункової?

Мінімізуйте алкоголь і смажені продукти.

Обмежте споживання цукру та рафінованих вуглеводів.

Вживайте більше свіжих і натуральних продуктів.

Дбайте про свою підшлункову залозу - це інвестиція у довголіття та якість вашого життя.