Четыре продукта, которые калечат поджелудочную: вы все их прекрасно знаете

Поджелудочная железа - это орган, отвечающий за выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно углеводов. Если он работает неправильно, это может проявляться вздутием, газообразованием и дискомфортом после употребления сырых овощей или фруктов.
Какие именно продукты калечат поджелудочную, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера и нутрициолога Юрия Попка в Facebook.
Основной причиной является острый или хронический панкреатит. Это заболевание становится все более распространенным и занимает третье место среди патологий органов брюшной полости, требующих хирургического вмешательства.
Алкоголь
Алкоголь стимулирует чрезмерную выработку ферментов поджелудочной. При частом употреблении алкоголь создает высокое внутриклеточное давление, из-за чего ферменты начинают разрушать сам орган. Это вызывает воспаление, боль в левом подреберье, диарею и другие проблемы.
Жареная пища и продукты гликации
Это пережженный сахар, бекон, шашлык или карамелизированные продукты. Они повреждают белковые молекулы организма и провоцируют воспаление.
Сахар
Чрезмерное потребление сахара заставляет поджелудочную работать на пределе, стимулируя чрезмерную выработку инсулина. Это ведет к ожирению, диабету, проблемам с сосудами, жировой болезни печени и другим осложнениям.
Рафинированные углеводы
Выпечка, сладости, белый хлеб и макароны содержат сахар, канцерогены и консерванты. Они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к гиперинсулинемии, инсулинорезистентности и диабету второго типа.
Поджелудочная железа также отвечает за выработку инсулина - гормона, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Если она перегружена, это может привести к воспалительным процессам, набору лишнего веса, образованию висцерального жира и риску развития серьезных заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые болезни, диабет и даже поликистоз яичников.
Заботьтесь о своей поджелудочной железе - это инвестиция в долголетие и качество вашей жизни.
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