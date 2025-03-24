Кожен повинен це знати. Кардіолог назвав одну річ, яка допоможе жити довше

Регулярне вимірювання пульсу допомагає контролювати здоров’я серця та вчасно виявляти проблеми. Кардіолог назвав показники, яких варто дотримуватись для довгого та здорового життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому важливо вимірювати пульс

Кардіолог Рохін Френсіс розповів, що к ожна доросла людина повинна знати свій артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень у стані спокою.

Нижча частота серцевих скорочень означає більш здорове серце та менше навантаження на серцево-судинну систему. Це також може знизити швидкість метаболізму, уповільнюючи процес старіння організму.

Частота серцевих скорочень у стані спокою повинна становити від 60 до 100 ударів на хвилину. Однак цей "нормальний" діапазон може змінюватися залежно від таких факторів, як вік, спосіб життя та загальний стан здоров’я.

Може знадобитися медична допомога, якщо частота серцевих скорочень падає нижче 60 ударів на хвилину, тоді виникає стан брадикардія. Тим не менш, це також може бути нормальним діапазоном для спортсменів.

І навпаки, тахікардія - це коли частота серцевих скорочень у стані спокою перевищує 100 ударів на хвилину, що може бути викликано певними захворюваннями. Щоб визначити частоту серцевих скорочень, ви можете придбати монітор або просто перевірити пульс і підрахувати, кількість разів серцебиття за хвилину.

"Посидьте нерухомо протягом 5-10 хвилин перед підрахунком, щоб переконатися, що ваше серце знаходиться в стані спокою", - зазначив медик.

Як правильно виміряти пульс

Найзручніше вимірювати пульс на:

зап’ясті (променева артерія) - покладіть два пальці (вказівний і середній) на внутрішню сторону зап’ястя, трохи нижче основи великого пальця

шиї (сонна артерія) - прикладіть пальці до бокової частини шиї, поруч із гортанню

скроні або ліктьовий згин - підходять для вимірювання у дітей або в особливих випадках

Щоб рахувати удари:

натисніть легко, щоб відчути пульсацію

підрахуйте удари за 60 секунд або за 30 секунд і помножте на 2

для точнішого результату проводьте вимірювання в стані спокою, в один і той самий час доби

Найкраще вимірювати пульс:

вранці після пробудження

перед і після фізичних навантажень

при відчутті запаморочення або слабкості

Вас може зацікавити