Чотири найкращі смартфони Android у 2023 році з найпотужнішою батареєю

Ulefone Power Armor

Корпус цієї моделі виготовлений із міцного полікарбонату. LCD матриця, доповнена діагоналлю 6.81 дюйма і відповідним роздільною здатністю 1560х720рх підтримує формат HD+.

Також Ulefone Armor 13 може похвалитися відмінним, за своєю ціною залізом. Процесор Helio G95 з графікою Mali-G76 та 8Гб оперативної пам'яті робить модель цілком гідною. Батарея пропонує більш ніж вражаючу ємність 13 200 мА/год.

Не обділили розробники Ulefone Armor 13 якістю фото. Основний модуль з роздільною здатністю 48+8+2+2Мп та фронтальний з 16Мп подарує цілком пристойну якість зйомки.

Ulefone Power Armor (фото: ROZETKA)

Doogee S88 Pro

Неймовірний смартфон, створений для тих, кому потрібен максимально надійний інструмент, що не боїться падінь, ударів, води і бруду. Пристрій виконаний в корпусі з пластику, металу і гуми, який захищений від пилу і вологи відповідно до стандартів IP68, IP69K і MIL-STD-810G.

Doogee S88 Pro Pro оснащується 8-ядерним процесором MediaTek Helio P70, здатним на комфортному рівні впоратися з більшістю повсякденних завдань. 6,3-дюймовий дисплей виконаний за технологією IPS і підтримує дозволом 2340х1080 точок, що забезпечує щільність пікселів в 410 ppi.

Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів на 21 і пари по 8 МП. Фронтальна камера отримала модуль на 16 МП. DOOGEE S88 Pro оснащується ємним акумулятором на 10 000 мА/год, який підтримує швидку і бездротову зарядку.

Doogee S88 Pro (фото: Цитрус)

Sony Xperia 10 V

Дизайн і корпус Sony Xperia 10 V обіцяють вам неперевершені враження і надзвичайну комфортність в руках. Завдяки розмірам 155x68x8.3 мм, Sony Xperia 10 V чудово лежить в руці, дозволяючи легко керувати ним однією рукою. З вагою лише 159 грам, він легкий і портативний, завдяки чому ви завжди будете готові до дії.

Смартфон не боїться навіть води. Завдяки стандарту IP68, він витримає навіть поглибокий занурений в воду на певний час.

Серцем Sony Xperia 10 V є чіпсет Qualcomm Snapdragon 695, який працює на частоті до 2200 МГц. Він має 8 ядер, включаючи 6 ядер Kryo 660 Silver та 2 ядра Kryo 660 Gold.

Основна камера з матрицею 48 мегапікселів, оптичним зумом 2x, стабілізацією та підтримкою HDR10+ перетворює кожне фото в шедевр.

З батареєю об'ємом 5 000 мА/год і підтримкою швидкої зарядки, Sony Xperia 10 V забезпечить вас потужністю для ваших завдань на весь день.

Sony Xperia 10 V (фото: ROZETKA)

Realme 6i

Виробник встановив акумулятор на 5 000 мА/год. Отже, телефон здатний працювати довго навіть за серйозних навантажень.

Основна камера з чотирма модулями - головна особливість моделі. Якість знімків з основної камери тішить: ґаджет навіть в автоматичному режимі успішно справляється з денним зніманням. Всі світлини чіткі, з якісною деталізацією.

Обсяг сховища можна розширити за допомогою microSD.

Апарат дістав 6.5-дюймовий IPS-дисплей із тонкими рамками. Роздільна здатність в екрана 1600x720 пікселів, дивитися серіали і гортати стрічку новин буде комфортно.