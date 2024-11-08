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Чотири ефективних поради, як назавжди зробити харчування дитини здоровим

П'ятниця 08 листопада 2024 18:38
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Чотири ефективних поради, як назавжди зробити харчування дитини здоровим Фото: Як привчити дитину до нормального харчування (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Як зробити так, щоб харчування вашої дитини було не шкідливе для її організму? Як привити з дитинства звички нормально харчуватися?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Як привчити дитину нормально харчуватися?

Батьки відповідальні за те, щоб їхні діти мали правильні харчові звички, які впливатимуть на їхнє здоров'я в дорослому віці. Однак часто діти обирають калорійну їжу, що швидко приносить задоволення. Як навчити дитину полюбити здорову їжу? Ось кілька практичних порад, які допоможуть створити здорові харчові звички з раннього віку.

Поєднайте бажане з корисним

Щоб дитина полюбила здорову їжу, поєднуйте її з тими стравами, які вона вже любить. Наприклад, якщо дитина любить парові котлети, додайте до них помідори, або якщо вона обожнює гуляш, запропонуйте їй з гречкою. Такий підхід дозволяє дитині насолоджуватися смачною їжею, а також привчає до корисних продуктів. Важливо, щоб між потраплянням на тарілку "смачно" та "корисної" їжі проходило не більше 9 секунд, щоб мозок не встиг зробити акцент лише на одній страві.

Поєднайте бажане з калоріями

Калорійна їжа дає миттєве задоволення, і це можна використати. Якщо в поєднанні з корисною їжею дитина одразу отримає смачну їжу з високим вмістом калорій (наприклад, мед з вівсянкою або кисломолочний сир з варенням), організм асоціюватиме таку їжу з позитивними відчуттями, що дозволить дитині полюбити її.

Поєднайте їжу з веселощами

Створення позитивних асоціацій з їжею також є ефективним способом змінити харчові звички. Діти люблять грати, тому можна влаштувати ігри під час прийому їжі: наприклад, нарізати овочі у вигляді фігурок або влаштувати двобій між огірком і морквою, дозволивши дитині вибрати переможця. Така інтерактивність створює асоціацію: овочі = весело, і дитина буде бажати повторити цей досвід.

Поєднайте бажане з голодом

Голод є найкращою приправою до їжі, і це правило працює й для дітей. Якщо дитина не їсть імпульсивно, а дійсно проголодалась, їй буде смачніше те, що вона не любить. Тому варто дати їй трохи проголодатись перед тим, як запропонувати їй нові або незнайомі страви. З часом дитина почне звикати до здорової їжі і навіть полюбить її.

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Здорове харчування Здорова їжа Діти
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