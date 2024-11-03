Названо чотири соки, які треба пити для гострого зору та очей
Через недостачу сонячного світла восени та взимку, більше штучного освітлення та часте споглядання на екран комп’ютера чи телефону наші очі напружуються та гострота зору падає. Але зарадити цій проблемі можна харчуванням.
Що саме треба їсти та пити для гостроти зору, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Як поліпшити зір природним шляхом?
Цілком природно, що восени ваш зір може слабшати. Ми маємо менше доступу до природного сонячного світла, тому запас вітаміну D, який підтримує зір, також зменшується. Через осінньо-зимові холоди ми проводимо більше часу в закритих опалювальних приміщеннях, що сушить нашу кон’юнктиву.
Сухе і холодне повітря на вулиці, а також вітер і смог, що виникають в результаті використання різних видів опалення, також подразнюють очі, викликаючи в них печіння і сльозотечу. Всі ці фактори сприяють погіршенню гостроти зору.
Однак не обов’язково відразу міняти лінзи чи окуляри або використовувати БАДи для очей. Все, що вам потрібно зробити, це правильно збалансовано харчуватися і забезпечити свій організм інгредієнтами, які будуть благотворно впливати на поліпшення зору.
Найпростіше буде звернути увагу на корисні напої та соки, які легко заповнять дефіцит вітамінів і зміцнять очі.
Що пити, щоб поліпшити зір?
Орган зору - одне з наших найважливіших органів чуття, про яке ми не замислюємося щодня. Лише коли він починає давати збій, ми шукаємо способи покращити зір. На щастя, для цього існують досить прості, природні способи, і один із них - це вживання овочевих і фруктових соків.
Ви можете пити їх окремо або комбінувати, а також додавати в смузі та коктейлі в поєднанні з овочами чи фруктами, які вам більше подобаються, щоб пом’якшити їх смак (наприклад, у випадку соку петрушки чи гарбуза). Найбільшу користь принесе регулярне вживання цих напоїв, тобто щодня.
Який сік найкращий для очей:
- морквяний сік - морква багата бета-каротином, який в організмі перетворюється на вітамін А. Морква також містить лютеїн і зеаксантин, які запобігають виникненню макулярної дегенерації. Регулярно пийте морквяний сік для здоров’я сітківки ока та покращення гостроти зору,
- сік петрушки - петрушка, як і морква, багата бета-каротином, який в організмі перетворюється на вітамін А. Це також джерело антиоксидантів, таких як вітамін С, які борються з вільними радикалами і таким чином затримують процеси старіння організму, в тому числі орган зору,
- гарбузовий сік - гарбуз багата бета-каротином, який перетворюється на вітамін А, необхідний для нормальної роботи наших очей. Завдяки йому та іншим каротиноїдам, таким як лютеїн і зеаксантин, що містяться в овочі, гарбузовий сік підтримує зір, підвищує гостроту зору і запобігає розвитку очних захворювань, таких як катаракта або дегенерація жовтої плями,
- цитрусові соки, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, багаті вітаміном С, який є сильним антиоксидантом. Усуває вільні радикали, підтримує регенерацію клітин і зміцнює дрібні кровоносні судини в очах.
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