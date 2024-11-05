Розвіяно міфи про ультраоброблені продукти: деякі з них не такі шкідливі, як ви думаєте

Всім відомо, що ультраоброблені харчові продукти (UPF) шкідливі для нашого здоров’я. Існують переконливі докази того, що споживання такої їжі шкодить здоров’ю серця, впливає на психіку та підвищує ризик діабету 2 типу. Але що таке ультраоброблені продукти і чим саме вони шкідливі?

Про 5 найпоширеніших міфів про цю їжу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Daily Express.

7 розповсюджених міфів про ультраоброблену їжу

Ультраоброблені продукти легко відрізнити

Це не так. Навіть експертам важко дійти згоди, що робить їжу ультраобробленою. В одному дослідженні фахівців з харчових продуктів і харчування попросили класифікувати харчові продукти на основі рівня їх обробки, і результати були різними. Це не дивно, оскільки не існує загальноприйнятого визначення оброблених харчових продуктів.

Система класифікації NOVA зазвичай використовується для визначення такої їжі. У межах цієї категорії в неї входить широкий асортимент продуктів харчування, включаючи готові страви, печиво, безалкогольні напої, солоні закуски, курячі нагетси та сухі сніданки. Але не все так просто. Наприклад, хліб класифікується як ультраоброблена їжа, незалежно від того, чи це буханець із цільнозернового борошна з високим вмістом клітковини, повний насіння, чи білий батон із набагато меншою кількістю клітковини.

Всі ультраоброблені продукти некорисні

Це не зовсім так. Візьміть запечені боби та шоколадне печиво - це обидва ультраоброблені продукти, але з дуже різними профілями поживності.

Запечені боби містять переважно боби та помідори, що забезпечують білок, клітковину та вітаміни, тоді як шоколадне печиво часто містить велику кількість цукру та насиченого жиру з мінімальною харчовою користю.

Дослідження The Lancet показало, що на кожні 10% збільшення в раціоні ультраоброблених продуктів, ризик діабету 2 типу підскочив на 17%.

Але коли дослідники придивилися уважніше, вони виявили, що деякі групи такої їжі, включаючи рослинні альтернативи, хліб і сухі сніданки, знижують ризик.

Нещодавні дослідження Гарвардського університету показали подібні результати. Хоча вживання великої кількості таких продуктів підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту, йогурт і десерти на основі молочних продуктів, а також хліб і сухі сніданки не мають такого негативного впливу.

Одним із можливих пояснень є те, що ультраоброблені продукти можуть різко відрізнятися за вмістом поживних речовин.

Ультраоброблена їжа повна шкідливих добавок

Це правда, що UPF містить добавки, такі як консерванти, емульгатори, стабілізатори, барвники та штучні ароматизатори, які зберігають харчові продукти в безпеці, покращують термін зберігання або покращують їхній смак, текстуру чи зовнішній вигляд.

З точки зору безпеки не варто хвилюватися. Кожна добавка ретельно перевіряється Європейським органом з безпеки харчових продуктів, перш ніж вона буде дозволена до використання в їжі.

Крім того, кількість, яка вважається безпечною, встановлена ​​набагато нижче рівня, який завдасть шкоди здоров’ю, навіть якщо його їсти щодня.

Саме обробка спричиняє проблеми зі здоров’ям

Дослідження, безсумнівно, показують, що споживання великої кількості UPF пов’язане з проблемами зі здоров’ям, але все ще не ясно, чи винна сама обробка.

Більшість доказів походить від спостережних досліджень, які показують зв’язок між UPF та проблемами зі здоров’ям, але вони не доводять, що одне викликає інше.

Ймовірно, що багато елементів UPFs сприяють погіршенню здоров’я. Для початку, UPFs часто дуже приємні на смак, наприклад, чіпси, цукерки та тістечка.

Їх м’яка текстура означає, що ми можемо з’їсти їх швидко, що дозволяє легко споживати великі кількості, не відчуваючи насичення.

Докази свідчать про те, що люди їдять більше, дотримуючись дієти з високим вмістом ультраобробленої їжі.

Вчені не зовсім впевнені, чому це відбувається, але природа їжі, яку легко їсти, може призвести до сповільненого сигналу насичення.

Обробка їжі також може полегшити нашому організму отримання калорій із їжі, яку ми їмо. Наприклад, дослідження показують, що ми поглинаємо більше калорій з мигдального масла, ніж із цілого мигдалю, можливо тому, що горіхи вже розщеплені для нас, що полегшує нашому організму доступ до калорій.

Але, мабуть, головна причина погіршення здоров’я полягає в тому, що вживання великої кількості UPF ускладнює досягнення збалансованої дієти, яка відповідає принципам здорового харчування.

Домашня їжа завжди корисніша за ультраоброблені продукти

Один із найкращих способів змінити своє життя на здорове - це готувати вдома. Це дає вам повний контроль над інгредієнтами та методами, які ви використовуєте. Але це не означає автоматично, що домашня їжа завжди буде здоровішою.

Наприклад, домашній пиріг, приготований з масла, борошна, цукру та яєць, не обов’язково кращий, ніж куплений у магазині, який містить незнайомі інгредієнти та добавки.

Правда в тому, що в обох, швидше за все, мало клітковини, вітамінів і мінералів, але багато калорій, насичених жирів і цукру.

Домашня версія може містити навіть більше, оскільки розміри порцій, які ми обслуговуємо самі, зазвичай більші. Більш поживним солодким перекусом будуть фрукти з натуральним йогуртом. Головне - створювати домашні страви, які відповідають принципам здорового харчування.