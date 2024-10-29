У "чорному списку" Мінкульту опинилися ще четверо російських акторів, які підтримують війну

Міністерство культури та інформаційної політики України оновило "чорний список" осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Так, до переліку артистів-путіністів додалися російські актори Катерина Гусєва, Едгар Запашний, Аскольд Запашний і Сергій Кабайло.

Оновлений "чорний список" Мінкульту

Всього у цьому списку, створеному центральним органом виконавчої влади, наразі 236 осіб.

Катерина Гусєва

Акторка, найбільше відома роллю у серіалі "Бригада", активно підтримує кровопролитну путінську політику проти України. Більше того, вона заявляла, що мир можливий лише за умови, якщо РФ здобуде перемогу. Гусєва - серед тих, хто охоче відвідує пропагандистські заходи та навіть їздить на тимчасово окуповані території з так званими "гуманітарними місіями".

Катерина Гусєва (фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_)

Сергій Кабайло

Заслужений артист країни-агресора є головою Нижегородського регіонального відділення Спілки театральних діячів. Також він - член партії "Єдина Росія" і не приховує, що стоїть на боці злочинної кремлівської політики.

Сергій Кабайло (фото: instagram актора)

Едгар Запашний

Запашний - російський артист і генеральний директор Великого Московського державного цирку. Як і його проросійські колеги, він підтримує дії влади своєї країни, і переконаний, що українські актори у майбутньому ще нібито проситимуть автографи у пропагандистів.

Таку заяву Запашний видав після того, як Олексій Потапенко сказав, що всі знаменитості, які стали на бік російської агресії, ще будуть за це відповідати. Тоді Едгар відповів, що музикант нібито робить подібні заяви задля піару.

Едгар Запашний (фото: wikipedia)

Аскольд Запашний

Це російський артист і художній керівник Великого Московського державного цирку на проспекті Вернадського, і він також у числі тих, хто підтримує геноцид українців. Він не втомлюється повторювати добре відомі пропагандистські наративи та демонструвати свою палку проросійську позицію.

Аскольд Запашний (фото: instagram.com/askoldzap)