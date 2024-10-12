Чоловік-росіянин зірки "Кухні" хотів би отримати українське громадянство

Українська акторка Катерина Кузнецова, яка до початку повномасштабної війни РФ проти України мешкала в РФ, розповіла про свого цивільного чоловіка-росіянина Максима Апліна. Її обранець хоче змінити громадянство та був би радий отримати його в нашій країні.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю для OBOZ.UA Кузнецова розповіла, що її наречений захоплюється нашою країною.

Акторка зазначила, що на початку повномасштабної війни вона не перебувала в РФ. Саме у той час Кузнецова та її обранець, який багато років мешкає в Європі, полетіли у відпустку.

"Ми були з чоловіком у відпустці на Тенерифе, а також паралельно вирішували важливі справи - Макс отримував вкотре картку резидента. Він вже давно задумався над зміною громадянства", - пригадала Катерина.

Чоловік Кузнецової (фото: instagram.com/katykino)

За словами зірки, її обранець хоче стати громадянином України. Чоловік Кузнецової захоплюється нашою країною. Але нині отримати український паспорт непросто, тому він обрав іншу державу.

"Він би з задоволенням отримав українське, але це важко. Він займається отриманням іспанського, думаю, воно в нього і буде. Цікаво, що після початку війни в 2014 році Макс почав дуже активно цікавитися українською історією та нашими особистостями", - розповіла акторка.

Акторка Кузнецова розповіла про свого чоловіка-росіянина (скріншот)

Чоловік Катерини казав, що йому подобається сміливість українців. При цьому він пригадував, як в РФ у його друзів просто відбирали увесь бізнес, і людина при цьому нічого не могла сказати.

"Які ж українці круті, а ми - терпляки. У нас 22 роки один і той самий президент. А у вас Майдани. Ви вільні, надихаючі, розкуті", - процитувала свого обранця Кузнецова.

Хто така Катерина Кузнецова

Відомій акторці 37 років. Вона народилася у Києві, але будувала кар'єру як в Україні, так і в РФ. Зокрема, Кузнецова знімалася у серіалі "Кухня". Перший чоловік Катерини - російський актор Євген Пронін. З ним вона прожила у шлюбі з 2014 по 2015 рік.

Чоловік Катерини Кузнецової (фото: instagram.com/katykino)

Після 24 лютого 2022 року Кузнецова засудила російську агресію та сказала, що більше не повернеться до РФ. Там у неї залишилися квартира. Нині акторка мешкає на дві країни. Вона знімається в Україні та живе разом з обранцем в Іспанії.