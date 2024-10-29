Министерство культуры и информационной политики Украины обновило "черный список" лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Так, к списку артистов-путинистов добавились российские актеры Екатерина Гусева, Эдгар Запашный, Аскольд Запашный и Сергей Кабайло.

Обновленный "черный список" Минкульта

Всего в этом списке, созданном центральным органом исполнительной власти, в настоящее время оказались 236 человек.

Екатерина Гусева

Акторка, наиболее известная ролью в сериале "Бригада", активно поддерживает кровопролитную путинскую политику против Украины. Более того, она заявляла, что мир возможен только при условии, что РФ одержит победу. Гусева - среди тех, кто охотно посещает пропагандистские мероприятия и даже ездит на временно оккупированные территории с так называемыми "гуманитарными миссиями".

Екатерина Гусева (фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_)

Сергей Кабайло

Заслуженный артист страны-агрессора является главой Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей. Также он - член партии "Единая Россия" и не скрывает, что стоит на стороне преступной кремлевской политики.

Сергей Кабайло (фото: instagram актера)

Эдгар Запашный

Душный - российский артист и генеральный директор Большого Московского государственного цирка. Как и его пророссийские коллеги, он поддерживает действия властей своей страны, и убежден, что украинские актеры в будущем будут якобы просить автографы у пропагандистов.

Такое заявление Запашный выдал после того, как Алексей Потапенко сказал, что все знаменитости, вставшие на сторону российской агрессии, будут еще за это отвечать. Тогда Эдгар ответил, что музыкант делает подобные заявления ради пиара.

Эдгар Запашный (фото: wikipedia)

Аскольд Запашный

Это российский артист и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, и он также в числе тех, кто поддерживает геноцид украинцев. Он не устает повторять хорошо известные пропагандистские нарративы и демонстрировать свою пылкую пророссийскую позицию.

Аскольд Запашный (фото: instagram.com/askoldzap)