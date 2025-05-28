"Чорнобривці" з грузинським присмаком. Ніно Катамадзе розчулила глядачів на концерті у Львові

Ввечері 27 травня у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької панувала стримана святкова та душевна атмосфера.

І не дивно, бо у цей вечір львів'яни прийшли побачитися з улюбленою співачкою Ніно Катамадзе. Варто додати, що грузинська зірка відповідала львів'янам взаємністю - вона також була рада знову відвідати старовинне місто.

З першої пісні Ніно змусила глядачів зізнаватися у любові - підспівувати разом з нею. І напруга не спадала усі дві години концерту.

В коротких перервах проводили аукціони, бо весняний тур Катамадзе - не тільки про любов до України та подарунок шанувальникам, а й благородна місія зі збору коштів для військових разом з благодійним фондом Heavy Metal Volunteers. Охочих купити постери, афіші, прапори за 3-4-5 тисяч гривень було чимало.

Ціль - 1 000 000 на потреби військових. Задонатити можна за цим посиланням.

Концерт Ніно Катамадзе у Львові 27 травня (фото: facebook.com/ninokatamadze.official)

Перший приємний сюрприз - це участь у концерті головного диригента Грузинського філармонічного оркестру та керівника Національного музичного центру Грузії Ніколаза Рачвелі.

Другий - участь українського бандуриста та учасника проєкту "Культурний десант", а також військового Тараса Столяра. Він акомпанував Ніно Катамадзе під час виконання одного з найвідоміших хітів співачки "Once the street".

Варто додати, що Тарас Столяр не вперше виступає з зіркою світової сцени. У грудні 2024 року він зустрівся з британським співаком Стінгом та виконав разом з ним хіт "Shape of my heart".

Концерт Ніно Катамадзе у Львові 27 травня (фото: NinoKatamadzeInUkraine)

Третій сюрприз для шанувальників був настільки щемливим, що більшість не стримала своїх емоцій - Ніно Катамадзе виконала для українців пісню "Чорнобривці". Під кінець її виступу зал витирав сльози.

Виконання "Чорнобривців"

Загалом, у цей вечір Ніно Катамадзе не тільки співала про кохання, а й багато говорила про те, як їй болить за Україну, як уся Грузія молиться за українців. Концерти Ніно - це більше, ніж просто музика та пісні. Це - обійми, розмова без слів, присвята кожному, хто чекає та бореться.