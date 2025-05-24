Історія Юліана Китастого - заслуженого артиста України з Детройта, чия музика зводить з розуму

Українська бандура неодноразово звучала в Сполучених Штатах Америки. Туди її зміг донести заслужений артист України Юліан Китастий.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про всесвітньо відомого музиканта, який все життя поширює українську культуру за кордоном.

Дитинство та музичні корені

Юліан Китастий народився 23 січня 1958 року в місті Детройт, штат Мічиган, у родині українських емігрантів. Його батько Петро Китастий був знаним диригентом, композитором і бандуристом, який очолював знаменитий ансамбль капели бандуристів імені Тараса Шевченка.

З дитинства Юліан виховувався в середовищі української музики й традицій. Його перший інструмент - бандура - став не просто музичним знаряддям, а духовним символом і засобом культурної ідентичності. Грі на бандурі Китастого навчив батько.

Юліан Китастий (фото: centerforworldmusic.org)

Юліан здобув класичну музичну освіту у Канаді. Він навчався у Конкордистському університеті в Монреалі, де вивчав композицію, вокал і теорію музики.

Вже у студентські роки брав участь у виступах українських ансамблів, експериментував із поєднанням традиційної музики й авангардних форм.

У 1980-х переїхав до Нью-Йорка, де розпочав активну творчу та викладацьку діяльність, ставши одним із провідних діячів української діаспори.

Юліан Китастий (фото: Вікіпедія)

Як Китастий розвивав українське музичне мистецтво

Юліан Китастий - один з перших, хто почав поєднувати традиційне кобзарство з елементами джазу, імпровізації та авангардної музики. Він створив ансамбль "New York Bandura Ensemble", який став новим словом у презентації української музики за кордоном.

Паралельно він активно співпрацював із театром "Yara Arts Group", де створював музичні партитури до вистав, що розкривали українські історичні та міфологічні теми.

"Музика - це мова душі", - так звучить кредо Юліана Китастого. Він не боїться шукати нове в глибоко національному, поєднуючи кобзу з електронікою, старовинні думи з візуальним мистецтвом.

У 2021 році Юліан Китастий отримав звання Заслуженого артиста України. Він став символом збереження й оновлення української культурної традиції за межами Батьківщини.

Його концерти відбувалися на найпрестижніших сценах США, Канади, Європи, а сам митець вважається духовним спадкоємцем кобзарського роду.

Гру Юліана Китастого на бандурі можна почути у фільмі "Поводир".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юліан активно висловлює свою позицію, бере участь у благодійних концертах і підтримує ініціативи на допомогу українським біженцям і митцям.

Сьогодні Китастий мешкає в Нью-Йорку, де викладає гру на бандурі, записує нові альбоми, працює з молодими музикантами та займається архівуванням української музичної спадщини.