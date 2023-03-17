В Чернобыльском заповеднике показали изысканных животных: настоящие красавцы (фото)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных, одни из них - это грациозные лошади Пржевальского.

Что особенного в этих животных

Характерная особенность лошадей Пржевальского – короткие гривы. В то же время у них густой волосяной покров, который может отрастать до 10 сантиметров.

Как известно, Северный Китай и Монголия, откуда дикие лошади родом – край, где характерны большие перепады температур. Густая шерсть защищала пржевальцев от сильных морозов и песчаных бурь.

На территории Чернобыльского заповедника погоды условия более мягкие. Однако густая шубка – хорошая защита во время зимы или холодных дождей межсезонья.

Лошади Пржевальского отлично себя чувствуют в Зоне отчуждения (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Лошади Пржевальского живут до 20–25 лет. В природе они создают небольшие гаремы, в которых на 5–15 кобыл и жеребят приходится один взрослый альфа-самец. Остальные самцы живут в сообществе таких же холостяков отдельными стадами и периодически предпринимают попытки стать альфой.

В течение суток у лошадей Пржевальского есть несколько циклов бодрствования и отдыха. Обычно животные дремлют стоя. Большую часть времени, особенно утром и в вечерние сумерки они пасутся.