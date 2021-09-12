В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Фотографы, работающие в зоне отчуждения в Чернобыле, собрали яркие снимки редких и не очень, но так же уникальных, животных, которые привольно себя чувствуют там.

"Наслаждайтесь последним летним теплом и с улыбкой встречайте оранжевую осень с плодами, урожаем и утренним теплым чаем! На фото - олени благородные (Cervus elaphus)", - подписан кадр с животными.

Фото: Виктор Кучинский (facebook.com/zapovidnyk2018)

Появляются в заповедной зоне также последний представитель диких быков в Европе - зубры.

Они заходят сюда с Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Беларусь).

"Зубр или европейский Бизон является крупнейшим наземным животным Европы. Его физические показатели впечатляют: высота в холке - около 180 см, масса - от 400 до 900 кг.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Еще одним ярким представителем чернобыльской фауны является хищная птица - ястреб.

"Ястреб большой (Accipiter gentilis) – самый крупный вид из рода ястребиных, типичный лесной житель. Он выбирает леса любого типа с высокими деревьями. Места - довольно привычные, но он редко попадается на глаза из-за своей скрытности", - подписаны кадры.

Фото: Станислав Гуменюк (facebook.com/zapovidnyk2018)

Конечно, как же не упомянуть волков, которым также отлично живется в заповеднике.

Фото: Дмитро Комаровський (facebook.com/zapovidnyk2018)