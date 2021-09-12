ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Новина українською →
Чернобыль, Воскресенье 12 сентября 2021 14:24
В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения Коллаж РБК-Украина: В Чернобыле в кадр попали редкие животные
Автор: Светлана Мащенко

Фотографы, работающие в зоне отчуждения в Чернобыле, собрали яркие снимки редких и не очень, но так же уникальных, животных, которые привольно себя чувствуют там.

Красочные кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

"Наслаждайтесь последним летним теплом и с улыбкой встречайте оранжевую осень с плодами, урожаем и утренним теплым чаем! На фото - олени благородные (Cervus elaphus)", - подписан кадр с животными.

В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Фото: Виктор Кучинский (facebook.com/zapovidnyk2018)

Появляются в заповедной зоне также последний представитель диких быков в Европе - зубры.

Они заходят сюда с Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Беларусь).

"Зубр или европейский Бизон является крупнейшим наземным животным Европы. Его физические показатели впечатляют: высота в холке - около 180 см, масса - от 400 до 900 кг.

В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Еще одним ярким представителем чернобыльской фауны является хищная птица - ястреб.

"Ястреб большой (Accipiter gentilis) – самый крупный вид из рода ястребиных, типичный лесной житель. Он выбирает леса любого типа с высокими деревьями. Места - довольно привычные, но он редко попадается на глаза из-за своей скрытности", - подписаны кадры.

В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчужденияВ Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Фото: Станислав Гуменюк (facebook.com/zapovidnyk2018)

Конечно, как же не упомянуть волков, которым также отлично живется в заповеднике.

В Чернобыле в кадр попали редкие животные: самые красочные фото с зоны отчуждения

Фото: Дмитро Комаровський (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали, как самая большая птица купается в пруду-охладителе реактора Чернобыльской АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
Праздник 12 сентября: что строго запрещено, главные традиции и кто именинник
Праздник 12 сентября: что строго запрещено, главные традиции и кто именинник