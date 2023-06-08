UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобильському заповіднику до об'єктиву потрапив птах, який повторює за людьми слова (фото)

У Чорнобилі "засвітилася" сойка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів. Так, у зоні відчуження живе і сойка - одна з найрозумніших представників свого вигляду.

Знімком сойки-пересмішниці поділилися на сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про сойку

Так, ми розповімо вам про найцікавіші факти, пов'язані з цим птахом.

  • Сойка - це птах із сім'ї воронових, що утворює окремий вид. Її головна особливість - це святкове оперення.
  • Ці пернаті здатні імітувати різні звуки. Звідси друга назва - сойка-пересмішниця.
  • Крім того, зафіксовані випадки, коли птах наслідував людину, повторюючи деякі слова.
  • Сойки - дуже кмітливі птахи. Вони можуть робити запаси їжі. Наприклад, в осінні місяці один птах здатний відкласти на "чорний день" більше 3 кілограмів жолудів.
  • Пересмішниці - всеїдні. Вживають як насіння злаків, горіхів, так і комах, ящірок, яйця інших птахів, равликів або навіть молюсків.

У Чорнобильському заповіднику живе сойка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що у дикій природі сойки живуть близько 7 років. У сприятливих кліматичних умовах та за хорошої кормової бази деякі птахи доживали до 16 років.

Зазвичай сойки будують гніздо на бічній гілці чи розвилці гілок, і навіть на чагарниках.

Раніше у Чорнобилі показували величезних тварин, у яких уже виросли корони.

Також у заповіднику помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
заповедникиЧорнобильтварини