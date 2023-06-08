У Чорнобильському заповіднику до об'єктиву потрапив птах, який повторює за людьми слова (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів. Так, у зоні відчуження живе і сойка - одна з найрозумніших представників свого вигляду.
Знімком сойки-пересмішниці поділилися на сторінці заповідника у Facebook.
Так, ми розповімо вам про найцікавіші факти, пов'язані з цим птахом.
Цікаво, що у дикій природі сойки живуть близько 7 років. У сприятливих кліматичних умовах та за хорошої кормової бази деякі птахи доживали до 16 років.
Зазвичай сойки будують гніздо на бічній гілці чи розвилці гілок, і навіть на чагарниках.
Раніше у Чорнобилі показували величезних тварин, у яких уже виросли корони.
Також у заповіднику помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС.