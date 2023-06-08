В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Так, в зоне отчуждения живет и сойка - одна из умнейших представителей своего вида.
Снимком сойки-пересмешницы поделились на странице заповедника в Facebook.
Так, мы расскажем вам о самых интересных фактах, связанных с этой птицей.
Интересно, что в дикой природе сойки живут около 7 лет. В благоприятных климатических условиях и при хорошей кормовой базе некоторые птицы доживали до 16 лет.
Обычно сойки строят гнездо на боковой ветке или на развилке ветвей, а также на кустарниках.
Ранее в Чернобыле показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.
Также в заповеднике заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС.