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У Чорнобилі "засвітився" яскравий хижий звір. У зубах ніс впольовану здобич (фото)

У Чорнобилі показали лисицю (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі показали хижого звіра, який вдало полює на багатьох дрібних тварин. Мова йде про лисицю.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Що відомо про тварину

На фото лисиця не така пухнаста, доглянута, вгодована і яскрава, як взимку.

Зазвичай і меню тварини - птахи, їх яйця, риба, комахи й, головне, різноманітні гризуни. Останніх вона доволі легко викопує з-під снігу, а в теплу пору року блискавично ловить у траві або спритно розкопує нори, орієнтуючись за звуком.

"Десь "намишкувала" здобич і одна з чорнобильських лисиць: втамувати голод можна, правда, ненадовго", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали лисицю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Забарвлення лисиці

Лисиця виховує потомство в укритті нори, а решту року вона живе майже виключно на відкритому повітрі. Потомство залишає матір восени. У неволі тривалість життя - 10-12 років, однак у дикій природі - 3 роки.

Поряд із типово забарвленими "вогнівками" трапляються особини з темнішим хутром: сиводушки, хрестовки, чорно-бурі. Нижня частина ніг зазвичай чорна, а хвіст зазвичай має білий або чорний кінчик.

Зрідка в природі зустрічаються альбіноси. Вуха зовні чорного або коричнево-червонуватого забарвлення, а внутрішня поверхня білувата.

Лисиця (http://zapovidnyk.org.ua/)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильському заповіднику до об'єктива потрапив птах, який повторює за людьми слова.

Також у заповіднику показували надзвичайної краси тварину, яка обожнює сіль.

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