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В Чернобыле "засветился" яркий хищный зверь. В зубах нес пойманную добычу (фото)

В Чернобыле показали лису (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали хищного зверя, успешно охотящегося на многих мелких животных. Речь идет о лисе.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о животном

На фото лиса не такая пушистая, ухоженная, упитанная и яркая, как зимой.

Обычно в меню животного - птицы, их яйца, рыба, насекомые и, главное, разнообразные грызуны. Последних она довольно легко выкапывает из-под снега, а в теплое время года молниеносно ловит в траве или ловко раскапывает норы, ориентируясь по звуку.

"Где-то отыскала добычу и одна из чернобыльских лисиц: утолить голод можно, правда, ненадолго", - говорится в сообщении.

В Чернобыле показали лису (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Окрас лисы

Лиса воспитывает потомство в укрытии норы, а в остальном году она живет почти исключительно на открытом воздухе. Потомство покидает мать осенью. В неволе продолжительность жизни - 10-12 лет, однако в дикой природе - 3 года.

Рядом с типично окрашенными "огневками" встречаются особи с более темным мехом: сиводушки, крестовки, черно-бурые. Нижняя часть ног обычно черная, а хвост обычно имеет белый или черный кончик.

Изредка в природе встречаются альбиносы. Уши снаружи черной или коричневато-красной окраски, а внутренняя поверхность беловатая.

Лиса (http://zapovidnyk.org.ua/)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова.

Также в заповеднике показывали необычайной красоты животное, обожающее соль.

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