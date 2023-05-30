UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобилі помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС

У Чорнобилі показали рідкісного птаха (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі помітили дуже рідкісну птицю - пугач. Знайшли його на покинутій градирні неподалік ЧАЕС.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про птицю

Пугач звичайний (Bubo bubo) - рідкісний птах заповідника.

За словами фахівців, вони знають де він може перебувати, а тому на днях зайшли на територію звичного його місця гніздування - покинуту градирню неподалік ЧАЕС.

Саме там співробітник заповідника помітив самицю і самця пугачів.

"На жаль, у підніжжя градирні лежали залишки пташеняти. Занадто високо споруджено гніздо на старих струхлявілих (їм вже 37 років!) будівельних лісах градирні. Можливо, в чорнобильських пугачів в гнізді є ще одне совеня, яке зможе дожити до дорослого віку", - йдеться у повідомленні.

Пугач голосно кричить

Крики пугача можна почути навесні, а саме у березні-квітні. Таким чином він позначає свою територію, на якій буде гніздитися.

До того ж такий птах досить обережний, тому знахідка цього пернатого є великою удачею.

Додамо, що пугач належить до сімейства Совових. Він - один з 13 видів роду і єдиний вид роду у фауні України.

Також пугач за своє життя досягає великих розмірів: має загальну довжину 62-72 см, а розмах крил - 150-180 см.

Пугач у Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми повідомляли, що в Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов.

Також у заповіднику показували сміливу тварину, яка не по зубах кожному хижаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильптахиЧорнобильській заповідник