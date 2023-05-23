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В Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фото

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Чорнобиль, Вівторок 23 травня 2023 10:53
В Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фото У Чорнобилі показали коней Пржевальського (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Чорнобилі побачили чимало коней Пржевальського. Такі тварини вдало пристосовуються до будь-яких умов.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Зазвичай дикі коні стійко асоціюються зі степами чи півпустелями, звідки родом предки тих же коней Пржевальського.

Однак, як виявляється, ці чималі копитні вдало пристосовуються до різних умов. Вони чудово почуваються на території Чорнобильського заповідника.

Зокрема, їх можна побачити не тільки на лугах і напівзарослих чагарниках, але й у великих лісових масивах з буреломами та постпірогенним захаращенням.

В Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фотоКоні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику (facebook.com/zapovidnyk2018)

Додамо, кінь Пржевальського був відкритий в 1879 р. Миколою Михайловичем Пржевальським в Центральній Азії та описаний як новий для науки вид Іваном Семеновичем Поляковим в 1881 році.

Кінь Пржевальського - це єдиний наявний вид диких коней. Вони мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней - саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини.

В Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фотоВ Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фотоВ Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов: вражаючі фотоКоні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми показували фото, які були зроблені у Чорнобилі в перші дні війни.

Також ми писали, що у заповіднику показували нічне життя тварин, які вийшли на полювання.

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