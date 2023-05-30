В Чернобыле заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС

В Чернобыле заметили очень редкую птицу - филин или пугач. Нашли его на заброшенной градирне недалеко от ЧАЭС.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Филин обыкновенный (Bubo bubo) - редкая птица заповедника.
По словам специалистов, они знают, где он может находиться, а потому на днях зашли на территорию привычного его места гнездования - заброшенную градирню неподалеку от ЧАЭС.
Там сотрудник заповедника заметил самку и самца филин.
"К сожалению, у подножия градирни лежали остатки птенца. Слишком высоко сооружено гнездо на старых трухлявых (им уже 37 лет!) строительных лесах градирни. Возможно, у чернобыльских филинов в гнезде есть еще один совенок, который сможет дожить до взрослого возраста", - говорится в сообщении.
Крики филина можно услышать весной, а именно в марте-апреле. Таким образом, он обозначает свою территорию, на которой будет гнездиться.
К тому же такая птица достаточно осторожная, поэтому находка этого пернатого является большой удачей.
Добавим, что филин принадлежит к семейству Сововых. Он - один из 13 видов рода и единственный вид рода в фауне Украины.
Также филин за свою жизнь достигает крупных размеров: имеет общую длину 62-72 см, а размах крыльев - 150-180 см.
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