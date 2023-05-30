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В Чернобыле заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС

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Чернобыль, Вторник 30 мая 2023 10:33
В Чернобыле заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС В Чернобыле показали редкую птицу (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле заметили очень редкую птицу - филин или пугач. Нашли его на заброшенной градирне недалеко от ЧАЭС.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Что известно о птице

Филин обыкновенный (Bubo bubo) - редкая птица заповедника.

По словам специалистов, они знают, где он может находиться, а потому на днях зашли на территорию привычного его места гнездования - заброшенную градирню неподалеку от ЧАЭС.

Там сотрудник заповедника заметил самку и самца филин.

"К сожалению, у подножия градирни лежали остатки птенца. Слишком высоко сооружено гнездо на старых трухлявых (им уже 37 лет!) строительных лесах градирни. Возможно, у чернобыльских филинов в гнезде есть еще один совенок, который сможет дожить до взрослого возраста", - говорится в сообщении.

Филин громко кричит

Крики филина можно услышать весной, а именно в марте-апреле. Таким образом, он обозначает свою территорию, на которой будет гнездиться.

К тому же такая птица достаточно осторожная, поэтому находка этого пернатого является большой удачей.

Добавим, что филин принадлежит к семейству Сововых. Он - один из 13 видов рода и единственный вид рода в фауне Украины.

Также филин за свою жизнь достигает крупных размеров: имеет общую длину 62-72 см, а размах крыльев - 150-180 см.

В Чернобыле заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭСВ Чернобыле заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭСФилин в Чернобыле (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле показали приспосабливающиеся к любым условиям животные.

Также в заповеднике показывали смелое животное, которое не по зубам каждому хищнику.

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