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В Чорнобилі помітили рідкісного "червонокнижного" птаха на градирні ЧАЕС (фото)

Найбільша сова в Україні потрапила на фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Одну з найбільших сов України співробітники Заповідника помітили ще кілька років тому в недобудованій градирні 3 черги, яка мала охолоджувати 5 і 6 енергоблок ЧАЕС. Але зараз пугач знову дав про себе знати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку заповідника у Facebook.

Що відомо про пугача

Споруда, на якій тоді помітили пугача, величезна: діаметр основи 126 метрів, а висота, якби добудували, сягнула б 150 м.

"І пугачі чомусь облюбували це місце. Навіть облаштовували тут своє гніздо. На жаль, був зафіксований випадок, коли пташеня загинуло, впавши з висоти. Однак велику сову це не зупиняє. Чомусь їй подобається така височінь", - написали під світлинами.

Пугач у Чорнобилі потрапив на фото (фото: Сергій Домашевський)

Пугач легко розпізнається за своїми розмірами, темним дзьобом, опереними до кігтів лапами та пір'євими "вушками", які нахилені назовні.

У дорослого птаха верх темно-бурий з жовтуватими і білуватими плямами, низ вохристий з темно-бурими широкими поздовжніми рисками. Молодий птах має подібне забарвлення.

Голос у пугача потужний, звуки він видає гучні і оглушливі. Тихої безвітряної вночі голос пугача можна чути на відстані в 4 км. Птаха включено до Червоної книги України.

 

До речі, в Чорнобилі виявили істот, які не постраждали від жахливої катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що собаки з Чорнобиля з унікальною ДНК можуть навчити людство новим прийомам виживання.

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