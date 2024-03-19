В Чорнобилі помітили рідкісного "червонокнижного" птаха на градирні ЧАЕС (фото)

Що відомо про пугача

Споруда, на якій тоді помітили пугача, величезна: діаметр основи 126 метрів, а висота, якби добудували, сягнула б 150 м.

"І пугачі чомусь облюбували це місце. Навіть облаштовували тут своє гніздо. На жаль, був зафіксований випадок, коли пташеня загинуло, впавши з висоти. Однак велику сову це не зупиняє. Чомусь їй подобається така височінь", - написали під світлинами.

Пугач у Чорнобилі потрапив на фото (фото: Сергій Домашевський)

Пугач легко розпізнається за своїми розмірами, темним дзьобом, опереними до кігтів лапами та пір'євими "вушками", які нахилені назовні.

У дорослого птаха верх темно-бурий з жовтуватими і білуватими плямами, низ вохристий з темно-бурими широкими поздовжніми рисками. Молодий птах має подібне забарвлення.

Голос у пугача потужний, звуки він видає гучні і оглушливі. Тихої безвітряної вночі голос пугача можна чути на відстані в 4 км. Птаха включено до Червоної книги України.