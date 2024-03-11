В Чорнобилі виявили істот, які не постраждали від жахливої кататрофи

Мікроскопічні черв'яки в Чорнобильській зоні відчуження залишаються непошкодженими та живуть, навіть на території із високим рівнем радіації. За думкою вчених, їхня стійкість може слугувати корисним дослідженням в області онкології.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PNAS.

Деталі дослідження вчених

Дослідники відвідали Чорнобильську зону відчуження і зібрали мікроскопічних черв'яків виду Oscheius tipulae.

Після подальших досліджень виявилося, що геноми цих черв'яків залишилися непошкодженими після ядерної катастрофи 1986 року, навіть при високому рівні радіації.

Це дослідження має важливе значення для розуміння впливу катастрофи на місцеві популяції. Учені секвенували геноми 15 черв'яків з Чорнобильської зони та п'яти особин з інших частин світу.

Незважаючи на високий рівень радіації, вони не виявили ознак радіаційного ураження у черв'яків з Чорнобиля.

Це свідчить про їхню велику стійкість до екстремальних умов. Дослідники висунули гіпотезу про те, що ця стійкість є властивістю виду, а не результатом радіоактивного впливу.

Для подальших досліджень вони випустили 20 черв'яків в лабораторії та протестували їхніх нащадків, не виявивши кореляції між рівнями радіації та стійкістю ДНК до мутацій.

Ці результати вказують на те, що черв'яки з Чорнобиля не набули нових здібностей до відновлення ДНК завдяки радіаційному впливу, і вчені продовжать дослідження факторів, що впливають на їхню стійкість.