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В Чернобыле заметили редкую "краснокнижную" птицу на градирне ЧАЭС (фото)

Крупнейшая сова в Украине попала на фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Одну из крупнейших сов Украины сотрудники Заповедника заметили еще несколько лет назад в недостроенной градирне 3 очереди, которая должна была охлаждать 5 и 6 энергоблок ЧАЭС. Но сейчас филин снова дал о себе знать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу заповедника в Facebook.

Что известно о филине

Сооружение, на котором тогда заметили филина, огромное: диаметр основания 126 метров, а высота, если бы достроили, достигла бы 150 м.

"И филины почему-то облюбовали это место. Даже обустраивали здесь свое гнездо. К сожалению, был зафиксирован случай, когда птенец погиб, упав с высоты. Однако большую сову это не останавливает. Почему-то ей нравится такая высота", - написали под фотографиями.

Филин в Чернобыле попал на фото (фото: Сергей Домашевский)

Филин легко распознается по своим размерам, темному клюву, оперенным к когтям лапами и перьевыми "ушками", которые наклонены наружу.

У взрослой птицы верх темно-бурый с желтоватыми и беловатыми пятнами, низ охристый с темно-бурыми широкими продольными рисками. Молодая птица имеет подобную окраску.

Голос у филина мощный, звуки он издает громкие и оглушительные. Тихой безветренной ночью голос филина можно слышать на расстоянии в 4 км. Птица включена в Красную книгу Украины.

Кстати, в Чернобыле обнаружили существ, не пострадавших от ужасающей катастрофы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что собаки из Чернобыля с уникальной ДНК могут научить человечество новым приемам выживания.

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ЧернобыльЖивотные