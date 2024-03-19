В Чернобыле заметили редкую "краснокнижную" птицу на градирне ЧАЭС (фото)

Что известно о филине

Сооружение, на котором тогда заметили филина, огромное: диаметр основания 126 метров, а высота, если бы достроили, достигла бы 150 м.

"И филины почему-то облюбовали это место. Даже обустраивали здесь свое гнездо. К сожалению, был зафиксирован случай, когда птенец погиб, упав с высоты. Однако большую сову это не останавливает. Почему-то ей нравится такая высота", - написали под фотографиями.

Филин в Чернобыле попал на фото (фото: Сергей Домашевский)

Филин легко распознается по своим размерам, темному клюву, оперенным к когтям лапами и перьевыми "ушками", которые наклонены наружу.

У взрослой птицы верх темно-бурый с желтоватыми и беловатыми пятнами, низ охристый с темно-бурыми широкими продольными рисками. Молодая птица имеет подобную окраску.

Голос у филина мощный, звуки он издает громкие и оглушительные. Тихой безветренной ночью голос филина можно слышать на расстоянии в 4 км. Птица включена в Красную книгу Украины.