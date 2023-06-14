У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги

У Чорнобилі показали жука-оленя (рогача), який занесений до Червоної книги України. Жук має великі роги та тіло.
Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.
Величезні роги жука - це дуже розвинені верхні щелепи. У самки верхні щелепи зовсім маленькі й на роги не схожі.
Жук-олень - найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 сантиметрів завдовжки.
"Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Вони харчуються мертвою деревиною й деревним соком", - йдеться у повідомленні.
У Чорнобилі показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)
Зокрема, до грудей жука-оленя прикріплюються дві пари крил. Передні крила вкриті щільною кутикулою. Їх називають надкрилами. Вони призначені не для польоту, а для захисту тіла від ушкоджень.
Задні крила тонкі і прозорі, за їх допомогою жук літає. У крилі проходять нерви і дихальні трубки, розташування яких можна визначити за його жилками.
Раніше у Чорнобилі показували колючу тварину, яку можна побачити біля будинків людей.
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