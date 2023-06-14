UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги

У Чорнобилі показали жука, який має роги (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі показали жука-оленя (рогача), який занесений до Червоної книги України. Жук має великі роги та тіло.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Яких розмірів жук

Величезні роги жука - це дуже розвинені верхні щелепи. У самки верхні щелепи зовсім маленькі й на роги не схожі.

Жук-олень - найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 сантиметрів завдовжки.

"Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Вони харчуються мертвою деревиною й деревним соком", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)

Має дві пари крил

Зокрема, до грудей жука-оленя прикріплюються дві пари крил. Передні крила вкриті щільною кутикулою. Їх називають надкрилами. Вони призначені не для польоту, а для захисту тіла від ушкоджень.

Задні крила тонкі і прозорі, за їх допомогою жук літає. У крилі проходять нерви і дихальні трубки, розташування яких можна визначити за його жилками.

Жук-олень (wikipedia)

Раніше у Чорнобилі показували колючу тварину, яку можна побачити біля будинків людей.

Також ми писали, що у Чорнобильському заповіднику до об'єктива потрапив птах, який повторює за людьми слова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильжукиЧорнобильській заповідниколень