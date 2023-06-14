В Чернобыле показали жука с огромными рогами, который занесен в Красную книгу

Каких размеров жук

Огромные рога жука - это очень развитые верхние челюсти. У самки верхние челюсти совсем маленькие и на рога не похожи.

Жук-олень - самый большой из твердокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 сантиметров в длину.

"Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Они питаются мертвой древесиной и древесным соком", - говорится в сообщении.

В Чернобыле показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)

Имеет две пары крыльев

В частности, к груди жука-оленя прикрепляются две пары крыльев. Передние крылья покрыты плотной кутикулой. Их называют надкрыльями. Они предназначены не для полета, а для защиты тела от повреждений.

Задние крылья тонкие и прозрачные, с их помощью жук летает. В крыле проходят нервы и дыхательные трубки, расположение которых можно определить по его жилкам.

Жук-олень (wikipedia)