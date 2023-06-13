У Чорнобилі показали колючу тварину, яку можна побачити біля будинків людей (фото)

У Чорнобилі показали тварину, яку можна зустріти не тільки в лісах, а й у міських парках чи поруч з людським житлом. Мова йде про білочеревого їжака.

Про це повідомила на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook .

Що відомо про їжаків

Зокрема, їжак має фірмову відмінність - гострі голки темного кольору зі світлими смужками. Голок багато - до десяти тисяч на кожній їжачій шкурці.

У заповіднику зазначили, що про їжака існує багато міфів.

Наприклад, про несприйнятливість до зміїної отрути. Справді, його організм більш стійкий до отрут, аніж в інших звірів. Однак, це не означає, що їжак зовсім нечутливий до укусів змій. Якщо під час полювання гадюка вкусить їжака в незахищене голками місце, то він може загинути.

У Чорнобилі показали їжака (facebook.com/zapovidnyk2018)

Яка є загроза для їжаків

Додамо, що значну смертність їжаків спричинюють відсутність спеціального відродження дорожнього полотна від заростей та кущів. Проблем також додає і природна реакція їжака на загрозу, на відміну від інших тварин - при наявності загрози наїзду автомобіля він не тікає, а завмирає, шипить, навіть скручується, здалеку схожий на камінець, що тільки сприяє наїзду.

До швидкісних доріг їжаків приваблює велика кількість вбитих автівками на швидкості комах, які вони люблять поїдати та не в змозі зловити у нормальних умовах.