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В Чернобыле показали жука с огромными рогами, который занесен в Красную книгу

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Чернобыль, Среда 14 июня 2023 10:13
В Чернобыле показали жука с огромными рогами, который занесен в Красную книгу В Чернобыле показали жука, имеющего рога (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали жука-оленя (рогача), занесенного в Красную книгу Украины. Жук имеет большие рога и тело.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Каких размеров жук

Огромные рога жука - это очень развитые верхние челюсти. У самки верхние челюсти совсем маленькие и на рога не похожи.

Жук-олень - самый большой из твердокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 сантиметров в длину.

"Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Они питаются мертвой древесиной и древесным соком", - говорится в сообщении.

В Чернобыле показали жука с огромными рогами, который занесен в Красную книгу

В Чернобыле показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)

Имеет две пары крыльев

В частности, к груди жука-оленя прикрепляются две пары крыльев. Передние крылья покрыты плотной кутикулой. Их называют надкрыльями. Они предназначены не для полета, а для защиты тела от повреждений.

Задние крылья тонкие и прозрачные, с их помощью жук летает. В крыле проходят нервы и дыхательные трубки, расположение которых можно определить по его жилкам.

В Чернобыле показали жука с огромными рогами, который занесен в Красную книгуЖук-олень (wikipedia)

Ранее в Чернобыле показывали колючее животное, которое можно увидеть возле домов людей.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова.

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