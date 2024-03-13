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В Чорнобилі показали вгодованого красеня, який насолоджується весною

Середа 13 березня 2024 10:45
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В Чорнобилі показали вгодованого красеня, який насолоджується весною У Чорнобилі вгодований лось потрапив на фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильскому заповіднику тварини радіють настанню весни і ніжаться на сонці. Серед них - красень лось, який виглядає доволі вгодованим після зими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на світлину Чорнобильского заповідника.

Що відомо про лося

Лось - найбільший представник родини. Сучасних лосів ділять на два види - лось звичайний і лось американський (іноді другий не виокремлюють). Перший трапляється в Україні, де його чисельність різко скоротилась, тому 9 листопада 2017 лося внесли до Червоної книги України рішенням Національної комісії з питань Червоної книги України після відповідної пропозиції у травні 2017 року.

Лосі населяють різні ліси, чагарники вербняків по берегах степових річок і озер, в лісотундрі тримаються по березняках і осичняках. У степу і тундрі влітку зустрічаються і далеко від лісу, іноді на сотні кілометрів. Велике значення для лосів має наявність боліт, тихих річок і озер, де влітку вони годуються водною рослинністю і рятуються від спеки. Взимку для лося необхідні змішані і хвойні ліси з густим підліском.

У лосів немає певних періодів харчування і відпочинку. Літня спека і гнус роблять їх нічними тваринами, день заганяє їх на гольці і поляни, де дме вітер, в озера і болота, де можна сховатися по шию у воду, або в густі хвойні молодняки, які дещо захищають від комах.

Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні.

Лосі прудкі, бігають до 56 км/год та добре плавають. Розшукуючи водні рослини, можуть тримати голову під водою більше хвилини. Від хижаків обороняються ударами передніх ніг. З органів чуття у лося краще всього розвинені слух і нюх.

В Чорнобилі показали вгодованого красеня, який насолоджується весноюЛось у Чорнобилі потрапив на фото (facebook.com/zapovidnyk2018)

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