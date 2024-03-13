ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чернобыле показали упитанного красавца, наслаждающегося весной

Чернобыль, Среда 13 марта 2024 10:45
UA EN RU
В Чернобыле показали упитанного красавца, наслаждающегося весной В Чернобыле упитанный лось попал на фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике животные радуются наступлению весны и нежатся на солнце. Среди них - красавец лось, который выглядит довольно упитанным после зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фотографию Чернобыльского заповедника.

Что известно о лося

Лось - крупнейший представитель семьи. Современных лосей делят на два вида - лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый встречается в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 года лося внесли в Красную книгу Украины решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Лоси населяют разные леса, кустарники вербняков по берегам степных рек и озер, в лесотундре держатся по березнякам и осинникам. В степи и тундре летом встречаются и вдали от леса, иногда на сотни километров. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озер, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском.

У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Летняя жара и гнус делают их ночными животными, день загоняет их на гольцы и поляны, где дует ветер, в озера и болота, где можно спрятаться по шею в воду, или в густые хвойные молодняки, несколько защищающие от насекомых.

Зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время лежат.

Лоси прыткие, бегают до 56 км/ч и хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой больше минуты. От хищников обороняются ударами передних ног. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние.

В Чернобыле показали упитанного красавца, наслаждающегося веснойЛось в Чернобыле попал на фото (facebook.com/zapovidnyk2018)

Кстати, украинцы сказали, какие суммы тратят на домашних любимцев ежемесячно.

Раньше мы рассказывали о цветах, которые смертельно опасны для собак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль Животные
NEWS
Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник
Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник