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У Чорнобилі показали величних тварин із Червоної книги (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 13 лютого 2023 10:56
У Чорнобилі показали величних тварин із Червоної книги (фото) У Заповіднику показали величних тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкають коні Пржевальського. Цей вид тварин, що зникає, видобуває собі їжу з-під снігу. Голодними звірі не залишаються.

Знімки величних тварин опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

"І коні пасуться. Так добувають суху траву з-під снігу копитні, у тому числі коні Пржевальського. Що копитами вигрібають, що зверху їдять. Але голодними не залишаться", - сказано в повідомленні.

Цікаві факти про коней Пржевальського

У 1879 році Микола Пржевальський відкрив для світу дикого монгольського коня, пізніше названого на його честь. Піщано-рудий, щільної статури, з норовливим характером, він не піддавався дресируванню і з явною перевагою конкурував з домашніми кіньми за пасовища та водопої.

Зникнення коня Пржевальського з дикої природи відбулося раніше, як було проведено ґрунтовні польові роботи з вивчення його екології, етологічної та соціальної структури. З цієї причини організація моніторингу та програми різних досліджень з цього виду в Чорнобильському заповіднику, за умови близьких до природних, але не ідентичних до прабатьківщини, корисна з різних причин.

Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати в природі не менше 5 стійких саморегулюючих популяцій. Одна з місцевих популяцій існує у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

У Чорнобилі показали величних тварин із Червоної книги (фото)

У Чорнобилі показали коней Пржевальського (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що в Чорнобилі показали зграю диких тварин.

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