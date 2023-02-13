У Чорнобилі показали величних тварин із Червоної книги (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкають коні Пржевальського. Цей вид тварин, що зникає, видобуває собі їжу з-під снігу. Голодними звірі не залишаються.

"І коні пасуться. Так добувають суху траву з-під снігу копитні, у тому числі коні Пржевальського. Що копитами вигрібають, що зверху їдять. Але голодними не залишаться", - сказано в повідомленні.

Цікаві факти про коней Пржевальського

У 1879 році Микола Пржевальський відкрив для світу дикого монгольського коня, пізніше названого на його честь. Піщано-рудий, щільної статури, з норовливим характером, він не піддавався дресируванню і з явною перевагою конкурував з домашніми кіньми за пасовища та водопої.

Зникнення коня Пржевальського з дикої природи відбулося раніше, як було проведено ґрунтовні польові роботи з вивчення його екології, етологічної та соціальної структури. З цієї причини організація моніторингу та програми різних досліджень з цього виду в Чорнобильському заповіднику, за умови близьких до природних, але не ідентичних до прабатьківщини, корисна з різних причин.

Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати в природі не менше 5 стійких саморегулюючих популяцій. Одна з місцевих популяцій існує у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

У Чорнобилі показали коней Пржевальського (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)