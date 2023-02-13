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В Чернобыле показали величественных животных из Красной книги (фото)

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Чернобыль, Понедельник 13 февраля 2023 10:56
В Чернобыле показали величественных животных из Красной книги (фото) В Заповеднике показали величественных животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике проживают кони Пржевальского. Этот исчезающий вид животных добывает себе пищу из-под снега. Голодными звери не остаются.

Снимки величественных животных опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"И кони пасутся. Так добывают сухую траву из-под снега копытные, в том числе кони Пржевальского. Что копытами выгребут, что сверху едят. Но голодными не останутся", - сказано в сообщении.

Интересные факты о лошадях Пржевальского

В 1879 году Николай Пржевальский открыл для мира дикую монгольскую лошадь, позже названную в его честь. Песчано-рыжая, плотного телосложения, со своенравным характером, она не поддавалась дрессировке и с явным преимуществом конкурировала с домашними конями за пастбища и водопои.

Исчезновение лошади Пржевальского из дикой природы произошло раньше того, как были проведены основательные полевые работы по изучению его экологии, этологической и социальной структуры. По этой причине организация мониторинга и программы различных исследований по этому виду в Чернобыльском заповеднике, при условии близких к природным, но не идентичным к прародине вида, полезна по разным причинам.

Считается, что лошадь Пржевальского должна иметь в природе не менее 5 саморегулирующихся устойчивых популяций. Одна из местных популяций существует в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

В Чернобыле показали величественных животных из Красной книги (фото)

В Чернобыле показали лошадей Пржевальского (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле показали стаю одичавших животных.

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