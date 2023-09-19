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В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото)

Чернобыль, Вторник 19 сентября 2023 10:01
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В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото) В Чернобыле показали большое насекомое (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото самого большого насекомого на этой территории. Речь идет о богомоле.

Снимки и интересные факты опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.

Что известно о богомоле

Богомол является одним из самых больших насекомых на заповедной территории. Самки всегда больше самцов.
Осень - это пора размножения этих насекомых. Самец находит самку и оплодотворяет ее. После этого самка может его съесть. Каннибализм у богомолов встречается примерно в трети сопряжений.

Эти насекомые - агрессивные. При виде врага принимают устрашающую позу, если это не помогает, то они бросаются в бой.

Богомолы - полезны и вредны одновременно. С одной стороны, они едят мух и комаров, но могут уничтожать пчел.

Впрочем, для человека эти насекомые не представляют никакой угрозы.

Отметим, что богомолы ведут хищный образ жизни и охотятся преимущественно из засады. Питаются обычно другими насекомыми, паукообразными и членистоногими. Крупные виды также охотятся на маленьких ящериц, змей, лягушек, птиц и даже грызунов.

Взрослое насекомое живет 55–60 дней. Самцы обычно погибают раньше самок. Богомолы, особенно их личинки - это полезные насекомые, так как уничтожают вредителей, особенно на фруктовых деревьях и ягодных кустах.

В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото)В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото)В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото)В Чернобыле показали богомолов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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А до этого мы писали, что в Украине появились новые опасные виды насекомых.

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