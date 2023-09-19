В Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел (фото)

В Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото самого большого насекомого на этой территории. Речь идет о богомоле.

Снимки и интересные факты опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.

Что известно о богомоле

Богомол является одним из самых больших насекомых на заповедной территории. Самки всегда больше самцов.

Осень - это пора размножения этих насекомых. Самец находит самку и оплодотворяет ее. После этого самка может его съесть. Каннибализм у богомолов встречается примерно в трети сопряжений.

Эти насекомые - агрессивные. При виде врага принимают устрашающую позу, если это не помогает, то они бросаются в бой.

Богомолы - полезны и вредны одновременно. С одной стороны, они едят мух и комаров, но могут уничтожать пчел.

Впрочем, для человека эти насекомые не представляют никакой угрозы.

Отметим, что богомолы ведут хищный образ жизни и охотятся преимущественно из засады. Питаются обычно другими насекомыми, паукообразными и членистоногими. Крупные виды также охотятся на маленьких ящериц, змей, лягушек, птиц и даже грызунов.

Взрослое насекомое живет 55–60 дней. Самцы обычно погибают раньше самок. Богомолы, особенно их личинки - это полезные насекомые, так как уничтожают вредителей, особенно на фруктовых деревьях и ягодных кустах.

В Чернобыле показали богомолов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)