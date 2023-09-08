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В Україні на OLX продавали "червонокнижну" тварину: деталі скандалу

Київ, П'ятниця 08 вересня 2023 08:45
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В Україні на OLX продавали "червонокнижну" тварину: деталі скандалу Фото: В Україні на сайті оголошень продавали рись (facebook.com/antonov.vladyslav)
Автор: Людмила Жукова

В Україні на сайті безкоштовних оголошень OLX продавали рідкісну тварину, яка занесена до Червоної книги України. Йдеться про рись.

Про це повідомила ведуча Тетяна Гончарова на Facebook.

Деталі скандалу з твариною

Так, на Київщині чоловік продавав рись за 3800 доларів. У оголошенні було зазначено, що це самка. Після поста Гончарової справою зайнялася поліція та тварину вилучили у продавця.

В Україні на OLX продавали &quot;червонокнижну&quot; тварину: деталі скандалуПродаж риби на OLX Скріншот.

Поліцейські спіймали чоловіка в момент "купівлі" тварини. Продавцем виявився громадянин 1987 року народження з київською пропискою.

Він відмовився говорити, звідки взяв тварину. У поліції припускають, що кошеня утримували для розведення та продажу.

В Україні на OLX продавали &quot;червонокнижну&quot; тварину: деталі скандалуВ Україні на OLX продавали &quot;червонокнижну&quot; тварину: деталі скандалуВ Україні на OLX продавали &quot;червонокнижну&quot; тварину: деталі скандалуРись врятували поліцейські (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)

Наразі триває розслідування. Рись перемістили у безпечне місце, а продавцю рідкісної тварини загрожує адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 215 прожиткових мінімумів.

Реакція мережі на скандал

У коментарях у Тетяни Гончарової українці обурилися тим, що сталося, і здивувалися, як на сайті могли пропустити оголошення.

  • Це жах...як таке може бути.
  • Тому що 3800 дол. Треш. Навіть не думав що такі ціни. Ще в олх … а їм теж варто пояснити що вони все ж дотичні. Хоча вони ніби не відповідають за зміст оголошень.
  • Де вони її взяли? Маю сумніви, що виведена в неволі. Скоріш за все браконьєри забили рись, а дитинчат забрали.
  • Бо вони не пишуть пряму назву. Тому поки не буде скарги - вони не звернуть увагу. Звичайні оголошення опрацьовує бот.
  • Круто! Колись на Жуковому острові тримали рись, лева і ще кілька диких рідких тварин. Бо власник - впливова людина, на той момент депутат і на це очі закривали.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися нові небезпечні види комах.

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