В Україні на OLX продавали "червонокнижну" тварину: деталі скандалу
В Україні на сайті безкоштовних оголошень OLX продавали рідкісну тварину, яка занесена до Червоної книги України. Йдеться про рись.
Про це повідомила ведуча Тетяна Гончарова на Facebook.
Деталі скандалу з твариною
Так, на Київщині чоловік продавав рись за 3800 доларів. У оголошенні було зазначено, що це самка. Після поста Гончарової справою зайнялася поліція та тварину вилучили у продавця.
Продаж риби на OLX Скріншот.
Поліцейські спіймали чоловіка в момент "купівлі" тварини. Продавцем виявився громадянин 1987 року народження з київською пропискою.
Він відмовився говорити, звідки взяв тварину. У поліції припускають, що кошеня утримували для розведення та продажу.
Рись врятували поліцейські (фото: facebook.com/antonov.vladyslav)
Наразі триває розслідування. Рись перемістили у безпечне місце, а продавцю рідкісної тварини загрожує адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 215 прожиткових мінімумів.
Реакція мережі на скандал
У коментарях у Тетяни Гончарової українці обурилися тим, що сталося, і здивувалися, як на сайті могли пропустити оголошення.
- Це жах...як таке може бути.
- Тому що 3800 дол. Треш. Навіть не думав що такі ціни. Ще в олх … а їм теж варто пояснити що вони все ж дотичні. Хоча вони ніби не відповідають за зміст оголошень.
- Де вони її взяли? Маю сумніви, що виведена в неволі. Скоріш за все браконьєри забили рись, а дитинчат забрали.
- Бо вони не пишуть пряму назву. Тому поки не буде скарги - вони не звернуть увагу. Звичайні оголошення опрацьовує бот.
- Круто! Колись на Жуковому острові тримали рись, лева і ще кілька диких рідких тварин. Бо власник - впливова людина, на той момент депутат і на це очі закривали.
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