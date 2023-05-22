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У Чорнобилі показали тварину всеїдну тварину, яка схожа на пса (фото)

У Чорнобилі показали єнотоподібного собаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику тваринам живеться вільно і спокійно. Черговим підтвердженням цього є те, що тут живе єнотовидний собака, якому не характерне проживання на цій території.

Фотографію звіра показали на сторінці заповідника у Facebook.

"Ще одне – чергове підтвердження, що у Чорнобильському заповіднику звірам живеться спокійно, ситно та вільготно. Адже де ще можна побачити, наприклад, ось таких, як на фото, вгодованих уссурійських єнотів, ніби вони живуть не в дикій природі, а в ідеальних домашніх умовах", - сказано у повідомленні.

У Чорнобилі помітили єнотоподібного собаку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що ще відомо про єнота

Зовнішнім виглядом нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови й тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4—6 кг, але перед сплячкою 6—10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 мм у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками.

Згідно зі списком назв ссавців України, затвердженим Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології НАН України, коректною українською назвою для цієї тварини є єнотоподібний пес.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику показали оленя, якому всього тиждень.

Раніше ми розповідали про одного з найрозумніших птахів, який з'явився в Чорнобилі.

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