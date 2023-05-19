У Чорнобильському заповіднику показали оленятко, якому лише тиждень: фото милої малечі

У Чорнобильському природному заповіднику працівники помітили маленького оленя. Фахівці припускають, що малюку лише тиждень від народження, проте він уже впевнено досліджує нові території разом із мамою.

Який вигляд має оленятко

На світлині, яку зробила фотопастка, видно, як маленький олень обережно крокує лісом. Вочевидь, звір іде за своєю мамою. Співробітники заповідника розповідають, що оленю щонайменше тиждень. Адже саме в такому віці вони починають ходити.

До цього моменту вони тихо лежать у заростях, де народилися, та встають лише, щоб поживитися маминим молоком.

Відповідно до спостережень експертів це вид оленя благородного.

Що відомо про вид

Довжина тіла оленя благородного може сягати трохи понад два метри, 15 сантиметрів з яких - це хвіст. Взимку шерсть сірувато-бура, влітку - більше червонувато-бура. А характерні плями на спині з'являються в телят у перші місяці життя.

Обов'язковим етапом життєвого циклу є скидання рогів. Самці роблять це щороку сезонно.

У неволі олені живуть 25-27 років, інколи навіть 30. В природних умовах, як правило, - 12-14 років. Самки живуть довше, ніж самці.

Олень благородний - це найпоширеніший вид оленів у світі. Благородний олень з давніх-давен мешкав в лісостеповій зоні та вздовж всієї південної смуги лісів. Переслідування людьми, освоєння людиною цілинних земель, вирубування лісу призвели до того, що більш-менш суцільний ареал олені мають лише в Сибіру.

Сьогодні вид благородного оленя є найбільш численним серед усіх копитних.