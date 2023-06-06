В Чернобыле показали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется (фото)

В Чернобыле показали уникальную птицу, которую часто слышат, но редко удается увидеть. Все из-за его уникальных способностей маскироваться под окружающую среду. Речь идет о коростеле или дергаче.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook .

Птица имеет громкий голос

Специалисты говорят, что коростели часто слышат, но очень редко видят. В частности, у них громкий и резкий голос, однако ведет потаенный образ жизни.

Также коростель считается самой шумной птицей из семьи пастушковых. Этот крик слышен довольно далеко - до 1 км и больше.

"Кричат только самцы, призывая своей "песней" самок или вызывая соперников", - говорится в сообщении.

К тому же во время весенних и осенних перелетов коростели путешествуют по ночам и чаще в одиночку, поэтому прилет определить очень трудно.

Каких размеров птица

Взлетает коростель редко и только в случае крайней необходимости. Обычно он спасается бегом, причем очень быстро и умело пробирается в густой траве.

Интересно, что коростель - птица не маленьких размеров - размером похож на перепела или взрослого цыпленка. Но несмотря на это, прятаться от всех у него получается очень хорошо.

Коростель в Чернобыле (facebook.com/zapovidnyk2018)