У Чорнобилі показали рідкісного птаха: в заповіднику їх всього 10 пар (фото)

У Чорнобильському заповіднику мешкає дуже рідкісний птах - лунь лучний. Загалом у зоні відчуження налічується близько десяти пар цих хижаків.
Чудовими знімками поділилися на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
"Лунь лучний на території Чорнобильського заповідника є рідкісним гніздовим птахом. Наразі фахівці налічують тут до десяти пар. Хоча рік у рік чисельність цих хижих пернатих може змінюватись, оскільки вони не прив'язані до постійних місць гніздування", - сказано під кадрами.
Свої гнізда птиці розташовують землі під прикриттям високої трави чи бур'яну. Іноді облаштовують їх у розріджених чагарниках очерету. Невеликі та незграбні гнізда складаються зі стебел бур'янів та гілок кущів.
Лоток складається з м'якших стебел рослин - соломи, іноді пір'я самки. У кладці 3 – 4 яйця, рідко – 5 і, як виняток, 6 яєць.
Насиджувати самка починає з першого яйця, тому пташенята в гнізді мають різний вік.
На території заповідника зазвичай гніздиться до 10 пар. Але з року в рік чисельність пар може змінюватись.
Відлітати луні починають досить рано. Вже у серпні їх майже не побачиш. Це поодинокі птахи, які мігрують чи повільно кочують.
Зазвичай ці хижаки відлітають до Екваторіальної чи Південної Африки.
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