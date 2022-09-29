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В Чернобыле показали редкую гнездовую птицу: в заповеднике их всего 10 пар (фото)

В Чернобыле показали редкую птицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике обитает очень редкая птица - лунь луговой. Всего в зоне отчуждения насчитывается около десяти пар этих хищников.

Великолепными снимками поделились на официальной странице заповедника в Facebook.

"Лунь луговой на территории Чернобыльского заповедника являются редкой гнездовой птицей. В настоящее время специалисты насчитывают здесь до десяти пар. Хотя из года в год численность этих хищных пернатых может варьироваться, поскольку они не привязаны к постоянным местам гнездования", - сказано под кадрами.

В Чернобыле показали хищную и редкую птицу (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересные факты о редкой птице

Свои гнезда птицы располагают на земле под прикрытием высокой травы или сорняка. Иногда обустраивают их в разреженных зарослях камыша. Небольшие и неуклюжие гнезда состоят из стеблей сорняка и ветвей кустов.

Лоток состоит из более мягких стеблей растений – соломы, иногда перья самки. В кладке 3 – 4 яйца, редко – 5 и, как исключение, 6 яиц.

Насиживать самка начинает с первого яйца, поэтому птенцы в гнезде имеют разный возраст.

На территории заповедника обычно гнездится до 10 пар. Но из года в год численность пар может варьироваться.

Улетать луни начинают довольно рано. Уже в августе их почти не увидишь. Это одиночные птицы, которые мигрируют или медленно кочуют.

Обычно эти хищники улетают в Экваториальную или Южную Африку.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных.

А также мы рассказвали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

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Чернобыль